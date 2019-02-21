السعودية : طريق الحج والعمرة مفتوحا طوال أيام السنة امام العراقيين

2019/02/21 | 10:18

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بغداد- العراق اليوم:

أكد السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، الأربعاء، عزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل ...





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