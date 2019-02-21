حشد الانبار يعلن تسلم الجيش 150 داعشياً بينهم قادة من قوات سوريا الديمقراطية

2019/02/21 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر صحفية ، الخميس 21 شباط 2019، عن تسلم الجيش العراقي عدداً كبيراً من مسلحي داعش بينهم قادة من قوات سوريا الديمقراطية.

واوضح قناة العربية في خبر عاجل نقلاً عن قيادي في حشد الانبار ان " الجيش العراقي تسلم بالفعل 150 داعشياً من قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت اخر جيوب داعش في الباغوز السورية واعلنت ابرام اتفاق مع التنظيم يقضي باجلاء مسلحيه وعوائلهم من اخر منطقة تواجد فيها شرق الفرات".

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، قد أعلن السبت، 16 شباط، 2019، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على آخر جيوب داعش شرق الفرات.

وقال المرصد، في بيان مقتضب، إن "قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على اخر معاقل داعش ليفقد التنظيم سيطرته على 100٪ من الأراضي التي سيطر عليها في 2013 2014".

وأضاف، أن "200 عنصر من داعش استسلموا لـقوات سوريا الديمقراطية، ضمن صفقة غير معلنة".

وأشار الى ان "عناصر من داعش تواروا داخل أنفاق شرق سوريا".

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس 21 شباط 2019، مشاركة قطعات من الحشد الشعبي في عملية تعقب خلايا داعش في حوض الوقف شمال شرق بعقوبة لاول مرة والذي يعد اسخن مناطق ديالى امنياً.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان&

بغداد اليوم/ متابعة

حذر جنرال كندي ضمن قيادة قوات التحالف الدولي من احتمالية عودة ظهور داعش في العراق، ما لم تقم الحكومة الجديدة بمعالجة المشاكل التي أدت الى ظهور التنظيم بالإساس الناجمة عن تجاهل وإخفاق في توفير عمل وخدمات أساسية مثل الماء والكهرب

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء (20 شباط 2019)، مقتل خمسة إرهابيين، في وادي حوران، بالأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من قيادة عمليات الجزيرة ولواء حشد حديثة تمكنت من قتل 5 إرهابيين".

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