2019/02/21 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مؤشر نيكي يهبط 0.04% في بداية تعاملات بورصة طوكيو

21/02/2019 10:03:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

انخفض المؤشر نيكي القياسي ، الخميس ، في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبط نيكي 0.04 في المئة مسجلا 21422.31 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة ليصل إلى 1612.88 نقطة.

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