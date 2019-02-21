قوات سوريا الديمقراطية تسلم العراق 151 داعشياً بينهم قياديون

2019/02/21 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلمت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات التحدة، العراق عشرات الارهابيين من عصابات داعش الذين وقعوا أسرى في معارك باغور بدير الزور شرقي سوريا وهي آخر جيب لداعش هناك.

وقال القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار، قطري سمرمد العبيدي , ان “قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة في الجيش العراقي، تسلمت من {قسد} ١٥١ داعشياً أغلبهم مطلوبين ضمن المادة ٤ ارهاب ومن مختلف محافظات العراق”.وأضاف ان “من بين هؤلاء 22 قيادياً في داعش”.يشار الى ان هزيمة داعش الارهابي في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا خلال الساعات المقبلة باتت وشيكة على ما يبدو مع مغادرة قافلة مدنيين المنطقة المحاصرة، بينما قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن الارهابيين الباقين يريدون القتال حتى الموت.وباغور السورية القرية الواقعة على الحدود العراقية هي آخر أرض يسيطر عليها داعش في منطقة وادي الفرات.الجدير بالذكر أن داعش يعيش على مساحة لا تتجاوز بين الـ 600 إلى 700 متر مربع، من المساحة التى كان يسيطر عليها والمُقدرة بـ 30% من الأراضي التي انتزعتها المعارضة من الحكومة السورية.





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