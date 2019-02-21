2019/02/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/… أصيب صياد فلسطيني واعتقل أربعة آخرون، خلال اعتداء قوات العدو الصهيوني على الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.وقال منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر, إن “الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة أصيب ببحر رفح إثر قيام بحرية العدو بصدم مركبه بشكل متعمد ما أدى أيضا الى إلحاق اضرار بالمركب”.وأضاف أن “القوات الصهيونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة صياد فلسطيني واعتقال أربعة خلال اعتداء للصهاينة جنوبي غزة alansaar.

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