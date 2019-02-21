2019/02/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، عن الملوثات التي تلقى في نهر ديالى من دوائر المجاري منذ سنوات طويلة شكلت تهديداً كبيراً على بيئة نهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد: ملوثات دوائر المجاري في نهر ديالى تشكل تهديداً كبيراً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد: ملوثات دوائر المجاري في نهر ديالى تشكل تهديداً كبيراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).