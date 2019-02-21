تعاون ایراني اذربيجاني لتطوير حقول النفط في بحر قزوين

2019/02/21 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة نفط خزر الايرانية علي اصولي عن تشكيل لجنة مشتركة لتطوير حقول النفط والغاز في بحر قزوين.وقال اصولي، في تصريح أدلى به

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