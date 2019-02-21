توخيل رغم الخماسية: باريس سان جيرمان لم يقدم أفضل عروضه

2019/02/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر تحدث توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، عن انتصار الفريق العريض على مونبلييه مساء الأربعاء وقال إن العرض المقدم لم يكن الأفضل.

وانتصر بي إس جي بخمسة أهداف مقابل هدف ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه على سلم الترتيب إلى خمسة عشر نقطة.

وقال توخيل للمراسلين بعد المباراة: "وجدما مساحات عدة وصعبنا على مونبلييه نقل الكرة، الأمر يتعلق بالصبر والجودة وبعضاً من الحظ".



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هكذا اعتدتم رؤيته 🦓⚫️⚪️لكن معذرة هناك اختلاف طفيف طرأ عليه الليلة 😅 pic.twitter.com/1Zw1K4heK3— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019وواصل: "ضغطنا جيداً وامتلكنا عدة فرص، ولكن مستهترين في الدفاع، صراحة، لم تكن أفضل مبارياتنا، لم نكن أشداء كفاية، ولا قريبين من الكرة".

وختم: "ولكن هذا لا ينفي أحقيتنا في هذا الانتصار وخطورتنا الكبيرة في الهجوم".

ووصل باريس بالانتصار إلى 65 نقطة بعد 24 جولة، وهو ثان أفضل رقم بتاريخ البطولة الفرنسية بعد ما حققه الفريق بموسم 2015-2015 بعد نفس عدد المباريات.

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