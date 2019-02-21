2019/02/21 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي،الخميس، اننا لن نسمح لبعض الشركات بتشويه صورة الوزارة امام الرأي العام بسبب ضعف ورداءة الانترنت وسنحاسب المقصرين والمتلكئين بأجراءات صارمة تبدأ بقطع الانترنت ولا تنتهي بأدراجها ضمن القائمة السوداء بعد ان امهلنا تلك الشركات الوقت الكافي لتحسن جودة الخدمة وتسديد مابذمتها من ديون مترتبة، مشيراً الى ان الوزارة عازمة على تحسين جودة الانترنت وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال اعلام وزارة الاتصالات في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “الربيعي لفت الى عزمه بالانفتاح نحو القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتقديم افضل خدمات الاتصالات والانترنت وبوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة تسهم في ضمان اتساع تلك الخدمات لأوسع مدى ممكن، مبدياً، حرص الوزارة على “تقديم العون والمساعدة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص من اجل النهوض بواقع الانترنت من خلال فتح اكثر من منفذ لأمرار سعات الانترنت من دول الجوار مثل ايران والاردن والسعودية والكويت”، وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة التي اقيمت بمقر وزارة الاتصالات عن الاستثمار في مشاريع انشاء وتشغيل شبكات الهاتف الارضي (FTTH) والتي ادارتها المستشارة الفنية للوزارة الدكتورة هيام الياسري وبمشاركة عددأ من المدراء العامين والمسؤولين في وزارة الاتصالات بالإضافة الى ممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

واضاف، ان “الربيعي استمع الى الملاحظات والمقترحات والمداخلات التي ابداها الحاضرون بخصوص المشروع واجاب عنها وفق رؤية الوزارة وسياستها الجديدة في اصلاح منظومة الاتصالات والانترنت في عموم العراق”.

وبين اعلام الوزارة، ان “المستشارة الفنية لوزارة الاتصالات قدمت شرحاً مفصلاً لروية الوزارة وتوجهاتها في الوقت الحاضر في الانفتاح على القطاع الخاص وتشجيع المستثمر الراغب في التقديم للعمل لأنشاء المشروع الاستثماري في محافظة واحدة او اكثر وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يضمن نجاح المشروع, كما من الممكن سد حاجة المحافظة الواحدة من قبل اكثر من مستثمر فيما يتم التعامل مع محافظة بغداد بمثابة جزئين الرصافة والكرخ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تتوعد بقطع الانترنت عن الشركات المتلكئة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تتوعد بقطع الانترنت عن الشركات المتلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).