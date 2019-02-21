2019/02/21 | 10:25

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صالح في باريس بهذا التاريخ

العراق

صالح في باريس بهذا التاريخ

الخميس 21 فبراير 2019 - 10:19

برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية

اعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيزور العاصمة الفرنسية باريس في الـ26 من الشهر الجاري.

وقالت الرئاسة إن "الرئيس صالح، سيلتقي بالرئيس ايمانويل ماكرون على غداء عمل يعقبه مؤتمر صحافي مشترك في اليوم الأول من زيارته لباريس".



وأضافت الرئاسة "بعد عام من الانتصار على داعش في العراق، يشكل هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا الكامل للعراق لمواجهة التحديات الأمنية وتلك المتصلة بإرساء الاستقرار والحوكمة الجامعة وإعادة إعمار البلاد".



انتهى .



م ك

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