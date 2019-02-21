صعود أسعار الذهب قرب أعلى مستوى بـ10أشهر بعد محضر الفيدرالي

2019/02/21 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى في 10 أشهر، وذلك بعد الكشف عن محضر الفيدرالي وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 1341.90 دولار للأوقية.





فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1338.62 دولار للأوقية.





وكان سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر سجل مستوى 1345.66 دولار للأوقية عند تسوية جلسة أمس وهو أعلى مستوى في 10 أشهر.





وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.615.





وكان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس أن صناع السياسة النقدية دعموا نهج الصبر حيال زيادة معدلات الفائدة، في سبيل إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.





وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





ومن المقر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات الجملة وطلبات السلع المعمرة ومؤشر "فيلادفيا" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.





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