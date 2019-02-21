البرلمان يستضيف عبدالمهدي لمعرفة موقف الحكومة تجاه تواجد القوات الاميركية

2019/02/21 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب عن تحالف “البناء” منصور البعيجي، الخميس، عن عزم تحالفه والكتل السياسية الرافضة للوجود الاميركي استضافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في بداية الفصل التشريعي المقبل.وذكر البعيجي في بيانـ تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (21 شباط 2019)، “يجب على الحكومة متمثلة بعبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا […]

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