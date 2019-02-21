وزارة الموارد:ملوثات نهر ديالى التي ألقتها دوائر المجاري شكلت تهديداً كبيراً

2019/02/21 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الموارد المائية، عن الملوثات التي تلقى في نهر ديالى من دوائر المجاري منذ سنوات طويلة شكلت تهديداً كبيراً على بيئة نهر ديالى والمواطنين المستفيدين من هذا النهر لاسيما وان نهر ديالى يصب في نهر دجله.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى, إن ” مديرية الموارد المائية في بغداد واداره صيانة مشاريع بغداد والجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي يواصلون وبجهد استثنائي التعامل مع الايرادات المائية الماره ضمن نهر ديالى على الرغم من التعارضات والمعوقات والخوانق في مقطع النهر المتمثله بالجسور الأنبوبيه المؤقتة والأنقاض والتجاوزات والأعشاب المائية فضلا عن الملوثاث التي تلقى في النهر من دوائر المجاري” .

واضاف البيان أن ” الجهد الاستثنائي للوزارة بلغ ذروته مع وصول التصاريف الى ٤٥٠ م٣/ثانية عند مصب نهر ديالى في دجله الامر الذي ادى الى استنفار جهود الوزاره لمعالجة السداد الفيصانية ومراقبتها ومعالجة المناطق الضعيفه منها، كذلك حفر مايزيد عن 40 بئر مع نصب طواقم الضخ فضلا عن تهيأة اكثر من 35 سيارة حوضية لتوزيع المياه الصالحة للشرب”

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