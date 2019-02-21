2019/02/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفةسعر بيع للدولار = 120.250

سعر شراء للـدولار = 119.250

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 113.30 دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.35 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 533.50 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1339.50 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 67.18 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 57.38 دولار

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار الدولار والعملات الاجنبية والنفط الخام) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار الدولار والعملات الاجنبية والنفط الخام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).