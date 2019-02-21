2019/02/21 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القيادي في تحالف الفتح نعيم العبودي، الخميس، أن "عودة داعش إلى العراق باتت ضرباً من ضروب الخيال، فيما دعا الى رفع مستوى الجاهزية للقوات الامنية لمحاربة الفكر المتطرف".وقال العبودي في تصريح، إن "العراق اليوم يختلف عن عراق 2014، لا سيما مع التماسك العسكري والمجتمعي والسياسي والإعلامي ضد داعش وأخواته، أما وعودة الدواعش إلى العراق فقد باتت ضرباً من ضروب الخيال".

وأوضح، أن "كل ما نحتاج إليه الآن هو رفع مستوى الجاهزية في الأجهزة الأمنية بهدف القيام بعمليات استباقية ومحاربة الفكر المتطرف ومطاردته فكرياً".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عودة داعش ضربا من ضروب الخيال) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عودة داعش ضربا من ضروب الخيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).