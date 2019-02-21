العراق يمنح عشرات الاجازات الاستثمارية بكلفة بلغت 8 مليارات دولار

2019/02/21 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منحت الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات خلال عام 2018 ، (257) اجازة استثمارية وبكلفة تقديرية بلغت اكثر من (8) مليارات دولار متوزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم الخميس ان تلك الإجازات الاستثمارية توزعت بواقع (88) إجازة منحت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من هيئات استثمار المحافظات التي تدار من قبلها حسب نظام رقم (2) لسنة 2009 المعدل بسبب عدم تشكيل مجلس ادارة لها و هي ( ديالى ، بابل ، النجف الاشرف ، الديوانية ، ذي قار ، ميسان ، البصرة ) ومن بين هذه الإجازات (4) إجازات لمشاريع استراتيجية وبكلفة تزيد عن (3) مليارات دولار.

واضاف ان الاجازات الاستثمارية الممنوحة والبالغة (88) اجازة توزعت على (12) قطاعا اقتصاديا بواقع (21) اجازة للقطاع التجاري ، اجازة واحدة للقطاع الترفيهي ، اجازة واحدة لقطاع الاتصالات ، و(6) اجازات لقطاع التعليم ، (4) اجازات للقطاع الخدمي ، (4) اجازات للقطاع الرياضي ، فيما كانت حصة القطاع الزراعي (3) اجازات ، السكني (8) اجازات، السياحي (4) اجازات، الصحي (6) اجازات، الصناعي (16) اجازة ، وكان قطاع الطاقة نصيب من الاجازات حيث بلغت الاجازات الممنوحة لهذا القطاع (14) اجازة بواقع (2) اجازة لمحطات الكهرباء و (12) اجازة للجباية .

واشار المصدر الى ان عدد الاجازات الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات الاخرى عدا محافظات اقليم كوردستان بلغت (169) اجازة بواقع (12) اجازة لهيئة استثمار الانبار و (66) اجازة لهيئة استثمار بغداد و (10) اجازات لهيئة استثمار كربلاء المقدسة و (26) اجازة لهيئة استثمار واسط و(32) اجازة لهيئة استثمار المثنى و(15) اجازة لهيئة استثمار كركوك.

وتابع المصدر أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته ، كما يتم التواصل مع المستثمرين لغرض استكمال الوثائق والمتطلبات التي نص عليها قانون الاستثمار والانظمة ذات العلاقة بالتنسيق مع دوائر النافذة الواحدة والاقتصادية والقانونية والفنية في الهيئة والوزارات المختصة ( خاصة المالكة للأراضي ) والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات .

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