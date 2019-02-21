الكوادر الصحية في عدة مدن عراقية تعلن إضراباً عن العمل لحين تحقيق مطالبهم

2019/02/21 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبدأت الكوادر الصحية في محافظات ميسان وواسط وذي قار والديوانية، إضراباً عن العمل لتنفيذ مطالبهم.وأعلنت الكوادر الصحية في ميسان وواسط وذي قار الإضراب عن العمل داخل المراكز الصحية والمستشفيات، مطالبة "برفع التسكين في الرواتب، وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي".

كما شمل الاعتصام المثنى أيضاً وبالتحديد في مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة بمشاركة المئات من الكوادر الصحية من مختلف المؤسسات الصحية في المحافظة.

دعت الدوائر الصحية في المحافظات العراقية الحكومة الاتحادية ووزارة الصحة الى النظر بمطالب ذوي المهن الصحية ومساواة حقوقهم وشمولهم بمحخصصات العدوى والخطورة كما في بعض الوزارات.

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