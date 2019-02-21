شاهد .. الفلسطينيين يعتصمون امام المسجد الاقصى تنديداً بإجراءات الإحتلال

2019/02/21 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل الفلسطينيون الاعتصام في ساحة باب الرحمة، مطالبين برفع اجراءات

الاحتلالِ عن المسجد الأقصى.وأكد المعتصمون رفضهم قرار سلطاتِ الاحتلالِ الاسرائيليِ التي أصدرتْ

قبلَ سنواتٍ وتحتَ حججٍ واهيةٍ ، قراراً يقضي بإغلاقِ مبنى بابِ

الرحمةِ الذي يشكلُ الجزءَ الشرقيِ من المسجدِ الاقصى.وشهدتْ ساعاتُ النهارِ تحدياً من المقدسيين لإجراءاتِ العدو، حيثُ

تمكنوا من إزالةِ الأقفالِ الحديديةِ التي وضعَها العدوُ على بابِ

ساحةِ الرحمة، وتوافدَ المصلون الى الساحةِ وأدوا صلاةَ المغرب، قبلَ

أن ينفذَ جنودُ العدوِ عمليةَ اقتحامٍ للمكان .

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