شاهد .. عرضاً ضوئياً ساحراً لطائرات الدرون في الصين

2019/02/21 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت شركة "EHang Egret" الصينية في مدينة هايكو الساحلية، خلال

مهرجان فوانيس الربيع السنوي، والذي يوافق الخامس عشر من الشهر القمري

الأول، عرضاً تكنولوجياً أقيم عبر استخدام الطائرات المسيّرة

درون.وقدمت الشركة الصينية عرضاً ضوئياً ساحراً في سماء الصين. وخلقت "الدرونز" أشكالا ثلاثية الأبعاد، بتقنية ودقة مدهشتين، بينها

طيور مثل البجع أو حتى شخصيات صينية شهيرة. ويعدّ المهرجان طبعاً جزءاً من الموروث الثقافي والحضاري في الصين.

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