مقتل 78 بنغالياً في حريق ضخم

2019/02/21 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل 78 شخصا على الأقل في حريق اندلع في مبنى سكني في العاصمة البنغالية دكا، كان جزء منه يستخدم في تخزين مواد كيميائية.

وانتشرت النيران بسرعة في المبنى الذي يقع في الجزء القديم من العاصمة، حيث واجهت قوات الإطفاء صعوبة في الوصول إليه بسبب ضيق الطرقات والزحام.وكان حريق مشابه قد اندلع قبل 9 سنوات وراح ضحيته نحو 120 شخصا.انتهى

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