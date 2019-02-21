40 صاروخ روسي يستهدف مراكز التحكم الامريكية في آن واحد

2019/02/21 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أكد اللواء البحري الروسي المتقاعد فسيفولود خميروف، أن البحرية الروسية يمكنها في آن واحد إطلاق 40 صاروخا من طراز “تسيركون” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، على مراكز التحكم الأمريكية.ونقلت وكالة روسيا اليوم في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن خميروف قوله إنه ” قد يصل عدد السفن الحربية والغواصات المزودة بصواريخ […]

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