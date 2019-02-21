رابطة القاضيات العراقية تجري انتخاباتها لدورتها الاولى

2019/02/21 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مقر مجلس القضاء الأعلى، الخميس، انتخابات رابطة القاضيات العراقية.

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