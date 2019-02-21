نائب: سنستضيف عبد المهدي في البرلمان لأستبيان موقف الحكومة من التواجد الامريكي في البلد

2019/02/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي بان تحالفة والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان في بداية الفصل التشريعي المقبل لاستيضاح موقف الحكومة الرسمي من التواجد الامريكي وماهو موقف الحكومة من هذا التواجد.

واوضح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “يجب على الحكومة متمثلة بالسيد عبد المهدي ان تحدد موقفها داخل قبة البرلمان من هذا التواجد الامريكي هل هي من طلبت هذا التواجد او لا خصوصا بعد تصريح السفارة الامريكية الذي اعلنته بان تواجد قواتهم بطلب الحكومة العراقية وخروجهم مرهون بطلب من الحكومة العراقية”.

وقال النائب “على الحكومة العراقية ان تاخذ بعين الاعتبار قرار الكتل السياسية الرافض للتواجد الامريكي على اراضينا وتعمل على تنفيذ هذا الرفض على ارض الواقع من خلال ابلاغ الجانب الامريكي بالخروج من اراضينا بااسرع وقت دون اي قيد او شرط والاالتزام بالاتفاقية الامنية التي خرجت بموجبها القوات الامريكية وهم خرقوها من جانبهم عندما هجمت عصابات داعش على محافظاتنا ولم يقدمو اي دعم للعراق والجميع يعلم بهذا الامر”.

واضاف البعيجي ان “الخراب الذي سببه الامريكان عند دخولهم العراق عند سقوط النظام البائد قد انتهى ولن نسمح بعودتة ثانيا وعلى الحكومة العراقية استيضاح موقفها الرسمي من هذا التواجد والقواعد الامريكية واذا كانت عاجزة على ان تخرج القوات الامريكية عندها سيكون لنا موقف وكلمة داخل قبة البرلمان ضد هذا التواجد لاتخاذ كافة الاجرأت لاخراج القوات الامريكية والاجنبية من اراضينا ومهما كان عنوان تواجدها لن نسمح به”.

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