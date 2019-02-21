احتراق ثلاثة ابناء من عائلة نازحة في كركوك

2019/02/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني عن احتراق ثلاثة ابناء من عائلة نازحة في منزلهم باحدى القرى التابعة لناحية تركلات غربي كركوك يوم امس الاربعاء.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “حريقا شب في منزل احدى العوائل النازحة بسبب اشتعال الوقود او مادة البنزین في منزلهم في قریة جرداغلي التابعة لناحية تركلان غربي كركوك”.

وتابع ان “الحريق اصاب العائلة بالكامل، حيث جروح اثنين من الاولاد وبنت في حالة خطرة تم نقلهم الی مستشفی ازادي لتلقى العلاج”.

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