المكسرات تحمي قلوب مرضى السكري

2019/02/21 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة طبية أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق.وذكرت الدراسة، أن “مرضى السكري الذين يأكلون 28 جراما من المكسرات 5 مرات أسبوعيا على الأقل، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن […]

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