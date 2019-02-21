إنطلاق المؤتمر الدولي الرابع

2019/02/21 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - السليمانية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لـ لبلاتفورم دابران "الدين للفرد والديمقراطية للجميع" اليوم الخميس 21 شباط 2019، في مدينة السليمانية.وتحدث مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ملا بختيار، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر قائلاً: "من واجبنا ان نبحث عن الحقيقة الواضحة وبكل حرية". مشيراً إلى "أن حجم الفساد بالعراق وصل الى 800 مليار دولار، في حين وصل عدد المدارس المبنية من الطين فيه إلى حوالي 60 الف مدرسة".

وأضاف : " ما يزال التخوف من إندلاع الحروب الأهلية مستمراً في مناطق الشرق الأوسط بسبب العقلية المذهبية المتخلفة السائدة بها".

يتبع ...

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