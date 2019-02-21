2019/02/21 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/عمليات الجزيرة تستلم 151 داعشياً بينهم 22 قيادي من سوريا

21/02/2019 10:46:00 AM |

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واع خاص

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن عمليات الجزيرة تسلمت 151 داعشيا بينهم 22 قيادي من سوريا.

وذكر المصدر لـ(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إن "قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة تنجح باستلام ١٥١ داعشيا تم تسليمهم من ( قسد) اغلبهم مطلوبين ضمن المادة ٤ ارهاب ومن مختلف محافظات العراق".

وأكد انه "لم يكن من ضمنهم اي مختطف او اسير ومن ضمنهم ٢٢ قيادي من داعش".

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