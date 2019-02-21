شبان سوريون يسعون لترك بصمة في مجال التصوير داخل بلدهم

2019/02/21 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت مجموعة من الشباب السوريين من مدينة القامشلي الذين رفضوا مغادرة بلادهم رغم الحروب، بالعمل في مجالهم المفضل وهو التصوير والمونتاج. ويسعى هؤلاء إلى أن تكون لهم بصمة خاصة في وطنهم.

وقال جفان رشكو، مؤسس فريق جي ار للتصوير، إن الفريق مكون من 4 شباب و فتاتين، وأن الفكرة كانت في البداية تصوير الكليبات كهواية حتى أصبحت وظيفة.

وفي السياق ذاته قال رامان، المصور الهاوي، إنه انضم للفريق بعد أن اعجبته فكرة العمل خاصة أنها تسلط الضوء على غظهار جمال مدينتهم وذلك من خلال التصوير .

بينما يرى جوان، عضو في فريق جي ار، أنها مهمة جميلة، تعكس مدى جمال مدينة القامشلي، بعد الحرب.

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