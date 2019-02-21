صحيفة: عصابات مدعومة أمريكيا تمنع نازحي “الركبان” من مغادرته

2019/02/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفادت صحيفة “الوطن” السورية، إن العصابات الإجرامية المدعومة من أمريكا وعلى رأسها ما تسمى “مغاوير الثورة” التي تسيطر على مخيم “الركبان”، تقيد حركة المدنيين المحتجزين داخل المخيم، وتمنعهم من الخروج باتجاه الممرين الإنسانيين اللذين تم فتحهما في نقطتين جليغيم وجبل الغراب أول من أمس.وقالت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة انه “حتى الآن لم يتم […]

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