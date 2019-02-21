2019/02/21 | 10:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..
جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التأكيد على ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب.
وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو: “أعتقد أن هذا الأمر لا مفر منه..
إذ أن أولئك الذين لا يلقون السلاح من بين الإرهابيين من الطبيعي أن يتم القضاء عليهم وعلى الفور”.
وأضاف […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التأكيد على ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب.
وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو: “أعتقد أن هذا الأمر لا مفر منه..
إذ أن أولئك الذين لا يلقون السلاح من بين الإرهابيين من الطبيعي أن يتم القضاء عليهم وعلى الفور”.
وأضاف […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..
روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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