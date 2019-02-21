2019/02/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التأكيد على ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب.وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو: “أعتقد أن هذا الأمر لا مفر منه..إذ أن أولئك الذين لا يلقون السلاح من بين الإرهابيين من الطبيعي أن يتم القضاء عليهم وعلى الفور”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددا.. روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددا.. روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).