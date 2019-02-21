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مجددا.. روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب
2019/02/21 | 10:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

جدد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التأكيد على ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب.

وقال بوغدانوف للصحفيين في موسكو: “أعتقد أن هذا الأمر لا مفر منه..

إذ أن أولئك الذين لا يلقون السلاح من بين الإرهابيين من الطبيعي أن يتم القضاء عليهم وعلى الفور”.

وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..

روسيا: ضرورة القضاء على الإجراميين في إدلب alansaar.

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