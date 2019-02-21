البعيجي: الخراب الذي سببه الامريكان عند دخولهم العراق قد انتهى ولن نسمح بعودتة ثانيا

2019/02/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي اليوم الخميس، بان تحالفة والكتل السياسية الرافضة للتواجد الامريكي على الاراضي العراقية ستستضيف رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان

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