مركز العراق للتنمية القانونية: ندعو للعمل وفق منظومة متكاملة من أجل تحقيق التقدم في هذا الجانب

2019/02/21 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مركز العراق للتنمية القانونية، اليوم الخميس، أن مسؤولية القضاء على الفساد تقع على أكثر من جهة، مُبيِّناً أن المركز يدعو للعمل وفق منظومة متكاملة

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