نائب: البرلمان سيشرع بتعديل اتفاقية الاطار واخراج الأميركان من صلاحية الحكومة

2019/02/21 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن كتلة بابليون أسوان سالم الكلداني، الأربعاء، أن مجلس النواب سيشرع بتعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع أميركا، مشيرا إلى أن اخراج القوات الأجنبية والأميركية من صلاحية الحكومة.وقال الكلداني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيشرع بتعديل بنود فقرات الاتفاقية الامنية الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعت عام ٢٠١١”، مبينا أن […]

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