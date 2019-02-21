بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين جنوب قطاع غزة

2019/02/21 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة صيادين فلسطينيين وصادرت قاربي صيد جنوبي قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر “اعتقلت بحرية الاحتلال اعتقلت 4 صيادين جنوب قطاع غزة وهم: هيثم طارق بكر، وعوض طارق بكر، و خضر مروان الصعيدي، ومحمد سعيد الصيد”.

وأضاف “كما صادرت بحرية الاحتلال قاربين، وتدمير جزئي لقارب صيد يعود لعائلة البردويل من رفح، وإصابة الصياد عبد الله حاتم ابو سليمه نقل على إثرها لمستشفى أبو يوسف النجار”.

وباتت عملية استهداف الصيادين من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، أمرًا يوميًا يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية.

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