اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 21-2-2019 الخميس

2019/02/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، صباح اليوم الخميس، إستقراراً في سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1198.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 الفاً و850 ديناراً للمائة دولار وهو ذات سعر يوم امس الأربعاء.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1192.5 دينار، أي 119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.سعار العملات الأجنبية والذهب والنفط، {حتى إعداد هذا الخبر}:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113.30 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.35 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 533.50 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1339.50 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 67.18 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 57.38 دولار.





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