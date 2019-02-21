2019/02/21 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أدان النائب اللبناني السابق إميل لحود تدخل السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد بالشؤون اللبنانية الداخلية.وقال لحود في بيان له إن “السفيرة تخطت الأعراف والأصول في كلامها الفوقي الذي لامس لغة الأمر ما يذكرنا بأسلوب رئيسها دونالد ترامب الذي يوزع الأوامر يمينا ويسارا ويحرض على الانقلابات بينما دولته تعاني من أزمات تعطيل أدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحود يرفض تدخل أمريكا في شؤون لبنان الداخلية alansaar.

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