القضاء الاماراتي يبرئ المرشحة انتظار الشمري من الفيديو الاباحي: المقطع مفبرك

2019/02/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت محكمة رأس الخمية الاماراتية، بسجن الصحفي احمد حسين فؤاد، المتهم بفبركة فيديو اباحي للمرشحة للانتخابات البرلمانية السابقة انتظار جاسم الشمري.وبحسب الوثائق التي حصل عليها “ناس”، اليوم (21 شباط 2019)، فإن المحكمة قضت بحكم المتهم احمد فؤاد حسين منير، خمسة أشهر ودفع غرامة 2000 دولار أميركي إلى المرشحة، وابعاده من دولة […]

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