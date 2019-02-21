انتخابات برلمان كردستان: 3 استقطابات سياسية جديدة تمهد لتشكيل حكومة الاقليم

2019/02/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعتبر مراقبون، الخميس، أن الجلسة الأخيرة لبرلمان كردستان، أفرزت ثلاثة استقطابات سياسية جديدة لتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة نجل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني.وقال المراقبون، لـ”ناس”، اليوم (21 شباط 2019)، إن “الجلسة الأخيرة لبرلمان كردستان في (18 شباط 2019)، والتي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبيه) أفرزت ثلاثة استقطابات سياسية جديدة […]

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