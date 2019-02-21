2019/02/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v1y3_d8kU2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد يتحدث عن تسلم العراق ١٥٠ داعشيا من سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائد يتحدث عن تسلم العراق ١٥٠ داعشيا من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).