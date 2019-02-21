انكماش النشاط الصناعي في اليابان لأول مرة منذ 2016

2019/02/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في اليابان خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 2016، وبعكس توقعات المحللين، وذلك بفعل تراجع الطلبات الجديدة.





وأظهرت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي اليوم الخميس أنه انكمش إلى مستوى 48.5 نقطة في شهر فبراير الجاري، مقابل مستوى 50.3 نقطة في يناير السابق له.





وتعد تلك هي المرة الأولى منذ أغسطس 2016 التي يسجل فيها النشاط الصناعي لدى اليابان انكماشاً.





أما توقعات المحللين فكانت أشارت إلى أن النشاط الصناعي لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم ستزيد عند مستوى 50.4 نقطة في الشهر الجاري.





وأوضحت البيانات أن التدهور في أداء القطاع الصناعي لدى اليابان يعكس انخفاضات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.





وتابعت أن توقعات مستقبل الإنتاج تحولت نحو النطاق السالب للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012.





وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين أمام الدولار عند مستوى 110.81 ين.





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