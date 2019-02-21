الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية قبل إعلان بيانات اقتصادية

2019/02/21 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن محضر الفيدرالي الأخير وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، زاد الدولار أمام اليورو بنحو 0.09% إلى 1.1328 دولار، بينما انخفض أمام الين بنحو 0.08% مسجلاً 110.76 ين.





وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عند 1.3031 دولار، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1% إلى 1.0017 فرنك.





وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.605.





وأبدى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والصادر أمس، ميل أقل للسياسة النقدية التشديد، حيث جاء فيه أن الصبر حيال قرارات السياسة النقدية سيساعد في الحكم على استجابة النشاط الاقتصادي والتضخم إلى الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها.





وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





ومن المقر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات الجملة وطلبات السلع المعمرة ومؤشر "فيلادفيا" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.





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