بيراميدز يتمسك بإقامة لقاء الأهلي بكأس مصر في موعده

2019/02/21 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر نادي بيراميدز، بيانًا جديدًا عن أزمة لقاء الأهلي المصري يوم 28 فبراير/شباط الجاري، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأكد نادي بيراميدز، سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعًا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد.

ويجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الخميس، لإعلان القرار النهائي بخصوص مشاركة الفريق من عدمه في مباراة الكأس بعد إعلان الأهلي من قبل رفضه تبديل لقاء الفريقين بالدوري والذي تم تبديله بلقاء الكأس.

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