المالية النيابية تكشف موعد اعلان تعليمات تثبيت العقود وصرف حوافز المحاضرين

2019/02/21 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن عزم الحكومة اصدار اللوائح الخاصة بتثبيت موظفي العقود في الوزارات ضمن الجداول الزمنية، مشيرة الى ان اللجنة ستتابع تنفيذ الموازنة وبنودها بشكل دوري.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي، ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة لوائح تعليمية لدوائر الدولة بشأن تثبيت موظفي العقود على ملاك الدولة".

وأضاف، ان "اللوائح ستشمل اعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الامنية كذلك صرف حوافز المحاضرين المجانيين في وزارة التربية".

وأشار الى، ان "اللجنة ستتابع بشكل دوري تنفيذ بنود الموازنة من قبل الحكومة”، مؤكدا انه “في حال عدم تطبيق القانون سيتم محاسبة الحكومة".



انتهى/ ف

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