قسد تسلم العراق 151 إرهابياً بينهم قيادات

2019/02/21 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، نحو 151 عنصرا وقياديا بتنظيم داعش الإرهابي في صفقة هي الأولى من نوعها.حسب تقارير إعلامية، اليوم الخميس.وذكرت الى أن "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سلمت قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة المتمركزة في مناطق غربي الانبار، 151 عناصر وقيادات تنظيم داعش كانت قد اعتقلتهم في معارك تحرير منطقة الباغوز السوري ومناطق مختلفة من سوريا".

وأضافت أن "من بين المعتقلين الذين تم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية 23 قياديا من عناصر داعش ويصنفون ضمن الرعيل الاول للتنظيم الإرهابي ومن مختلف محافظات العراق".

واوضحت، ان "المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات العراقية من ابرز المطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4/ إرهاب بتهمة استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة داعش على محافظات مختلفة".

واشارت التقاريرالى، أن "المعتقلين نقلوا وسط إجراءات أمنية مشددة إلى بغداد للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل حول أماكن تواجد بقية قياداتهم وعناصرهم وخلاياهم المنتشرة في المحافظات المحررة".



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