وزير التجارة الكويتي: لن أعود إلى بلادي إلا بإعلان علاقات اقتصادية جديدة مع العراق

2019/02/21 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت وزارة التجارة العراقية بدء المباحثات العراقية الكويتية لوضع خارطة طريق لتفعيل العلاقات الثنائية وإيجاد أبواب جديدة للتكامل الاقتصادي وتجاوز حقبة الماضيوأكد وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان أن "أهم المواضيع التي سيطرحها الجانب الكويتي للتباحث بها مع العراق، هي إنشاء منطقة للتبادل التجاري وتطوير منفذ سفوان وتطوير التجارة البينية بين البلدين، والاتفاق على آليات التطوير وطرح مجالات للتعاون بمختلف المجالات، فضلا عن تنشيط الإجراءات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمار".وعقد في بغداد، اللقاء الاقتصادي العراقي الكويتي بحضور وزراء التجارة في البلدين، كذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية العراقية لايجاد رؤية اقتصادية تتيح فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وتسهم في كسر الجمود الذي لازم علاقة البلدين لاسباب معروفة".وقال وزیر التجارة والصناعة الكویتي، خالد الروضان: "لن اذهب من العراق الا برؤية جديدة واتفاق على تطوير العلاقات مع العراق"، متعهداً بالقول: "لن اعود الى الكويت الا بإتفاق جوهري لطي صفحة الماضي والاعلان عن علاقات اقتصادية جديدة تخدم مصلحة شعبينا".

وأضاف الروضان: "وجدت ترحيباً عراقياً كبيراً بالوفد بشكل لا يوصف وزيارة العراق اليوم خطوة مهمة في انهاء الجمود الذي يسود العلاقة مع العراق الشقيق"، مستغرباً بالقول: "من غير المعقول ان يكون حجم التبادل التجاري لايتعدى 500 مليون"

وأوضح، أن "الاقتصاد في الكويت والعراق يحتاج الى تفاعل وتقارب وتبادل للمصالح في ضوء الامكانات وحجم الموارد"، مشدداً على "ضرورة أن يأخذ اللقاء بين القطاع الخاص العراقي والكويتي مديات اوسع واشمل". وتابع: "لا بد وأن تتحول دولنا الى مستوى الدول المتقدمة كوننا نملك بوابات التقدم لكن نحتاج الى تعاون وتكاتف ورؤى جديدة في الاستثمار".وعقد في بغداد، اللقاء الاقتصادي العراقي الكويتي بحضور وزراء التجارة في البلدين، كذلك القطاعات الاقتصادية والتجارية العراقية لايجاد رؤية اقتصادية تتيح فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وتسهم في كسر الجمود الذي لازم علاقة البلدين لاسباب معروفة".من جهته، قال وزير التجارة العراقي،الدكتور محمد هاشم العاني: "اليوم بدأ عهد جديد في العلاقات بين البلدين وكسر حالة الجمود التي سادت بسبب مشاكل نعمل على حلحلتها وايجاد ابواب جديدة للتعاون الثنائي المشترك"، مؤكداً "سعيه الى تحقيق التكامل والتفاضل الاقتصادي بين البلدين وادامة العلاقات".وأضاف الدكتور العاني أن "ذلك سيفتح صفحة جديدة من التعاون تتيح للقطاعات المختلفة عقد شراكة حقيقية وايجاد رؤية توحد الافكار"، مشدداً بالقول: "آن الأوان ان نتجاوز الماضي وهناك رغبة كويتية وعراقية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية".وكان قد وصل الروضان، أمس الاربعاء، الى العاصمة العراقیة بغداد، في زیارة رسمیة تستغرق یومین، یلتقي خلالھا عدداً من كبار المسؤولین العراقیین لبحث سبل تطویر العلاقات التجاریة بین البلدین

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