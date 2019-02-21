الغارديان تروي مشاهد من انسحاب ارهابيي داعش من مدينة باغوز

2019/02/21 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، تقريرا حول انهيار آخر

معاقل تنظيم "داعش" الارهابي في سوريا. ووصفت الصحفية مشهد انسحاب آخر عناصر التنظيم الارهابي من مدينة باغوز

السورية ، في سيارات قالت إنها "تستخدم لنقل الماشية"، حيث خبأوا

وجوههم وهم يمرون قرب المقاتلين الأكراد بعد سنوات من المعارك بين

الطرفين.



وأضافت الصحيفة أن عملية اقتحام "باغوز " تأخرت عدة أسابيع

بسبب العدد الهائل من المدنيين الذين بدأوا في التدفق من المدينة إلى

خارجها سعيا لتجنب المعارك وذلك بعد أشهر من تزايد أعداد السكان في

الوقت الذي كانت فيه قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع أمريكا

تقاتل التنظيم الارهابي وتتقدم بمحاذاة نهر الفرات.

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