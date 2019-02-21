برهم صالح في فرنسا اواخر شباط الجاري

2019/02/21 | 11:07

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يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بزيارة الى العاصمة الفرنسية باريس في

السادس والعشرين من شباط فبراير الشهر الجاري.وافادت الرئاسة الفرنسية في بيان بان صالح، سيلتقي بالرئيس ايمانويل

ماكرون على غداء عمل يعقبه مؤتمر صحافي مشترك في اليوم الأول من

زيارته لباريس".وأضافت الرئاسة انه بعد عام من الانتصار على تنظيم

داعش الارهابي ، يشكل هذا اللقاء فرصة للرئيس ماكرون لتأكيد دعم فرنسا

الكامل للعراق لمواجهة التحديات الأمنية وتلك المتصلة بإرساء

الاستقرار وإعادة إعمار البلاد".

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