تصميم الحياة.. معرض للابتكارات الصديقة للبيئة في فرنسا

2019/02/21 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الأربعاء، معرضا يجمع بين التصميم والعلوم والتكنولوجيا، ويمثل المعرض «السلسلة الثالثة» من معرض «تصميم الحياة» وتعد تقنية الثريا الإلكترونية لتنقية الهواء، إحدى ابتكارات المعرض.

وتعمل الثريا الإلكترونية باستخدام التمثيل الضوئي، وهي عبارة عن صندوق ينتج روائح لبعض الأزهار المهددة بالانقراض.

وقال أوليفييه زيتون، أحد المسؤولين بالمعرض، “يعمل بعض الفنانين كمصمميين في مجال الفن وتلك هي الحالة مع علماء الأحياء”.

ويقول جوليان ملشيوري، مصمم الثريا الإلكترونية، إن جزء مهما آخر حول هذا الموضة هو أن نعيد تعريف الابتكار على أنه كائن حي يحتاج إلى نظام بيئي، حيث تعمل الثريا الإلكترونية على تنقية الهواء.

تستمر فعاليات المعرض حتى الـ 15 من إبريل/نيسان المقبل.

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