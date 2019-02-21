زراعة شجرة {الساكورا} الأجمل عالمياً في بغداد

2019/02/21 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، المباشرة بزراعة خمسة اشجار مقدسة لدى اليابانيين على طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منهن ان "السفارة اليابانية أهدت بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار التابعة لأمانة بغداد {٥} اشجار تدعى باليابانية {ساكورا} وهي من الاشجار المقدسة لديهم وتعد من أجمل الاشجار في العالم لزراعتها على طريق مطار بغداد الدولي مع تأمين الرعاية اللازمة لها على مدار السنة".وأشار البيان الى انه "وفي حال نجاح زراعة هذا النوع من الأشجار وتحملها الظروف المناخية للعاصمة ستقوم الملاكات الزراعية في بلدية المنطقة الخضراء بتكثيرها".انتهى

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