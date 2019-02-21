جهاز المخابرات العراقي يعلن تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تأريخ البلاد

2019/02/21 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … أعلن جهاز المخابرات العراقي، الخميس، عن تفكيك ما وصفها بـ”أكبر مجموعة تمويل” لتنظيم داعش في تأريخ البلاد.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه تم “تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تأريخ العراق”، مبينا أن “المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم”.

وأوضح أن هذه المجموعة “تعتمد بتمويلها عبر مكاتب ومحال متنوعة وباسلوبٍ معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة اموالها”.

وكان جهاز المخابرات، قد اعلن الاربعاء الماضي، عن اعتقال شبكة تمارس عمليات التزوير وإنتحال صفة مسؤولين في رئاسة الوزراء وصفة ضباط في الجهاز.

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